ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਦਾ ਅਜੀਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬੋਲੀ-ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ...

ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਦਾ ਅਜੀਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬੋਲੀ-ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ...
ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ 'ਈਵਿਲ ਡੈੱਡ' (Evil Dead) ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 1:16 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 'ਈਵਿਲ ਡੈੱਡ' (Evil Dead) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲਖਨਊ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 'ਲਾਈਵ' ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ (content) ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ 'ਈਵਿਲ ਡੈੱਡ' ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਯਕੀਨਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਕੀ ਸੀ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ #MeToo ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ 'ਤੇ 'ਹੌਰਨ ਓਕੇ ਪਲੀਜ਼' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੇ ਡੋਨਾ ਪੌਲਾ ਸਥਿਤ ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4:20 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਪੀਆਰ (CPR) ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5:20 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
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