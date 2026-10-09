'ਮਰਦੇ-ਮਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਿਆ', ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ

'ਮਰਦੇ-ਮਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਿਆ', ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ
ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ #MeToo ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 12:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ "ਆਸ਼ਿਕ ਬਨਾਇਆ" ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
#MeToo ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਨਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਸੀ।"
ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਖਾਤਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?"
ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ #MeToo ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। #MeToo ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੋਗੇ।"
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 2020 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2020 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।" ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮ "ਹੌਰਨ ਓਕੇ ਪਲੀਜ਼" ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ #MeToo ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
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