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ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਸਟਾਰ ਨੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਆਸੇ ਪਾਸੇ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 5:14 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ "ਆਸੇ ਪਾਸੇ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ "ਆਸੇ ਪਾਸੇ" ਉਸਦੇ ਈਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ "ਆਸੇ ਪਾਸੇ" ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਪੇਂਟੇਡ ਫੀਲਿੰਗਜ਼' ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗੀਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ "ਆਸੇ ਪਾਸੇ" ਡ੍ਰੌਪਡ ਆਉਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸੰਗੀਤਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪੌਪ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 'ਆਸੇ ਪਾਸੇ' ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਪੀ 'ਪੇਂਟੇਡ ਫੀਲਿੰਗਜ਼' ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਈਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਣਕਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

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ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ
ਤਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ
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