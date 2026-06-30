ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਵਿੱਚ ਗੀਤ 'Kyun' ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 10:11 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਗੀਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਟਰੈਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ:
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਵੈਲਕਮ' ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਨੁਭਵ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ।"
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ, ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਲਾਲ, ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਤਲਪੜੇ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਵਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਰਵਸ਼ੀ ਰੌਤੇਲਾ, ਹੇਮੰਤ ਪਾਂਡੇ, ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਕਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ (ਅਰਜੁਨ), ਮਰਹੂਮ ਪੰਕਜ ਧੀਰ, ਪੁਨੀਤ ਈਸਰ, ਸੁਦੇਸ਼ ਬੇਰੀ, ਜੀਤੂ ਵਰਮਾ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
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