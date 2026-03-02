ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ, ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਬੋਲੇ-ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਝੋਟਾ...
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 2, 2026 at 11:42 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਇਸ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੂ ਨੇ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ 97 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਗਈ।
Thank you Sanju Samson for making Rinku Singh smile again. pic.twitter.com/IZ96TwHmZk— R A T N I S H (@LoyalSachinFan) March 1, 2026
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਜੂ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਹੁਣ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Suryakumar Yadav - I've always said that good things happen to good people. I'm so happy for Saju, his wife and his family. ICC tournaments are won by courageous people and that was a courageous knock.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 2, 2026
Sanju Samson - Bass kar, ab kya rulayega pagle. 😂❤️ pic.twitter.com/gzC1ghECbV
ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"
The boys always deliver when it matters the most! And what a match-winning knock by @IamSanjuSamson— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 1, 2026
On to the semi finals now 🇮🇳💙
ਦੱਖਣੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੋਹਨਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।"
Exhilarating to watch @IamSanjuSamson in such sublime form! A truly masterful innings that speaks volumes of his character and talent. Hearty congratulations to the entire Indian team for storming into the #T20WorldCup2026 Semi-Finals. Keep the flag flying high! 🇮🇳 pic.twitter.com/jLMYCQSOWc— Mohanlal (@Mohanlal) March 1, 2026
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਖੇਡੇ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਕਲਾਸ, ਸ਼ੁੱਧ ਦਬਦਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡੇ।"
What a knock, @IamSanjuSamson— Mammootty (@mammukka) March 1, 2026
Pure class. Pure dominance. A fearless statement on the biggest stage.
Congratulations to the Indian cricket team for marching into the #T20WorldCup2026 Semi Final. pic.twitter.com/j8Di5hYY7C
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੋ ਗਈ ਐਂਟਰੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ...ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਝੋਟਾ।"
ਗਾਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਮੈਚ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿੰਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ...ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਕਲਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।"
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 196 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 19.2 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਨਲਿਸਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: