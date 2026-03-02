ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ, ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਬੋਲੇ-ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਝੋਟਾ...

ETV Bharat / entertainment

ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ICC Men's T20 World Cup 2026
ICC Men's T20 World Cup 2026 (Pic Credit: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 2, 2026 at 11:42 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਇਸ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੂ ਨੇ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ 97 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਗਈ।

ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਜੂ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਹੁਣ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"

ਦੱਖਣੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੋਹਨਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਖੇਡੇ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਕਲਾਸ, ਸ਼ੁੱਧ ਦਬਦਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡੇ।"

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੋ ਗਈ ਐਂਟਰੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ...ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਝੋਟਾ।"

ਗਾਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਮੈਚ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿੰਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ...ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਕਲਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।"

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 196 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 19.2 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਨਲਿਸਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ।

