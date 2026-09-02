Padmaavat Jauhar Controversy: ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਬੋਲੀ-ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ...
ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 3:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ 'ਪਦਮਾਵਤ' ਵਿੱਚ 'ਜੌਹਰ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ "ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ" ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਜਾਂ 'ਜੌਹਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ "ਡਰਪੋਕ" ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਵਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।
मेरा एक वीडियो क्लिप वायरल है- जिसे ग़लत रूप से झूठे ढंग से अनुवादित किया जा रहा है! मैंने कतई नहीं कहा कि रानी पद्मावती या कोई भी सती कायर थी । शर्मनाक है कि @ndtvindia और अन्य मीडिया चैनल और लोग बार बार झूठा इल्ज़ाम लगाकर लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं ।— Swara Bhasker (@ReallySwara) September 1, 2026
गाली देनी है तो दो- पर… pic.twitter.com/TR8sy5gRCr
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 'ਪਦਮਾਵਤ' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 'ਪਦਮਾਵਤ' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।"
ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਡਰਪੋਕ ਸੀ।"
ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ 'ਜੌਹਰ' ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾ ਨੇ 'ਪਦਮਾਵਤ' ਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਜੌਹਰ' ਸੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
ਸਵਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ।" ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਜੀਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਾ ਨੇ 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਜੀਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਜੌਹਰ' ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ।
ਸਵਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। X 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਜਾਂ 'ਸਤੀ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਪੋਕ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਪਦਮਾਵਤ' 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
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