'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼

'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 4:35 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ Zee5 ਉਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਸਾਜ ਸਿਨੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਗਦ ਸਚਦੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਹਿੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ ਲੇਖਣ ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਡੈਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2024 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ' ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
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