ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਸ਼ਬਦ-ਰੀਤ ਔਰ ਰਿਵਾਜ਼", ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਮਿਹਿਰ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਸ਼ਬਦ-ਰੀਤ ਔਰ ਰਿਵਾਜ਼" ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਸ਼ਬਦ-ਰੀਤ ਔਰ ਰਿਵਾਜ਼"
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਸ਼ਬਦ-ਰੀਤ ਔਰ ਰਿਵਾਜ਼" (Photo: Poster)
Published : January 14, 2026 at 3:28 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਮਿਹਿਰ ਆਹੂਜਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਮਾ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਸ਼ਬਦ-ਰੀਤ ਔਰ ਰਿਵਾਜ਼" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਹਿਰ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਬਕੈਤੀ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

"ਸ਼ਬਦ-ਰੀਤ ਔਰ ਰਿਵਾਜ਼" ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਘੁੱਪੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਬਲਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਗਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੈਨਵਸ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਛਾਣ, ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੁੱਪੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕਲਾਉਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਰਸਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ 'ਸ਼ਬਦ - ਰੀਤ ਔਰ ਰਿਵਾਜ਼' ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

