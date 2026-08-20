ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, 'ਅਵਾਰਾਪਨ 2' ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਬਹੁ-ਗੁਣੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਅਵਾਰਾਪਨ 2' ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 2:32 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸਫਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਗੁਣੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਟਾਰਰ 'ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ। ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਪਿੜ ਬੰਨਣ 'ਚ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 'ਕੇਸਰੀ' ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਕੋਹਰਾ' ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ।
ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ।
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