ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ...

ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 3:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
19 ਮਈ ਨੂੰ ਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ, ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ," ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜੀਏ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।"
ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।" ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਫਲਾਈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ NCB ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਆ ਦੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੈਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ।
ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ 'ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਹੰਸਲ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਵਿਜੇ ਵਰਮਾ, ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਸਹਿਗਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੈੱਟਫਲਿੱਕਸ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋ ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਚਿਹਰੇ' ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।
