ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੋਏ 23 ਸਾਲ, ਪੁੱਤ ਗੀਤਾਜ ਦਾ ਛਲਕਿਆ ਦਰਦ
17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਹੋਏ ਗਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 10:41 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਇਆ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 23ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੀਤਾਜ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੀਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੀਤਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਲਵ ਯੂ ਡੈਡ'।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਦੀ ਮੌਤ?
ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 17 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 41 ਸਾਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1962 ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਰਖ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ 'ਦੁਪੱਟਾ ਤੇਰਾ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ', 'ਲੱਕ ਟੁਣੂੰ ਟੁਣੂੰ', 'ਜੱਟ ਦੀ ਪਸੰਦ', 'ਤੂੰ ਨੀਂ ਬੋਲਦੀ' ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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