ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 11:04 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਰਭੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।"
ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਭੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਮਿਤ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਛੋਟੇ ਜੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। 'ਕਬੂਲ ਹੈ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਓਮ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...ਇਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਪਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਰਭੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ।
ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਦਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤਰੀ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ', 'ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ', 'ਖਿਡਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਮੁੰਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰ 'ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਨਾ', 'ਕੌਣ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
38 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ 'ਕਬੂਲ ਹੈ' ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਇਆ ਫਾਰੂਕੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਲੜੀ 'ਨਾਗਿਨ 3' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 2021 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੌਰਭ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮਾ 'ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਸੋਨਮ ਗੁਪਤਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ?' ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਨਿਲ ਸੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਗੁਨਾਹ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਮੀਰ ਮਹਾਜਨੀ, ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ, ਜ਼ੈਨ ਇਬਾਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਂਡਿਆ ਹਨ।
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