ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀਤੀ ਰਿਵੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀਤੀ ਰਿਵੀਲ

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Published : October 20, 2025 at 12:12 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜਾਂ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਗੱਬਰੂ' 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਜਨਮ ਮੌਕੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਉਦਾਪੁਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ।

68ਵੇਂ ਜਨਮ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ "ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਚਿਰ ਪਰਿਚਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਕਾਫ਼ੀ ਫੌਰਮ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ ਭਾਗ 1' ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਉਕਤ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 'ਲਾਹੌਰ 1947' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 'ਜਾਟ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਜਾਟ 2' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

