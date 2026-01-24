ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ
'ਬਾਰਡਰ 2' ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : January 24, 2026 at 11:28 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰ 32.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 19.46%, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 26.33%, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 34.55% ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 48.06% ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਲਈ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸਦੀ ਮੈਗਾ-ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਗਦਰ 2' ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 'ਬਾਰਡਰ' (1997) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬਣੀ 'ਬਾਰਡਰ' ਨੇ 66.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਗਦਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਸੰਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜਾਟ' ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। 'ਜਾਟ' ਨੇ 10 ਤੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' (28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 'ਸੈਯਾਰਾ' (21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀਕੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ।
