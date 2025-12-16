ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ

ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ
ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2026 ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 2:09 PM IST
ਮੁੰਬਈ: "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?...ਇਹ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ, ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼।"
ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: "ਬਾਰਡਰ 2 ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ...ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
