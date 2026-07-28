Batwara 1947 Trailer: ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਫਿਲਮ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 2:59 PM IST
Batwara 1947 Trailer: ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿੰਸਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੰਡ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜਾਂ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਹਿੱਟ ਜੋੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਘਾਇਲ', 'ਦਾਮਿਨੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947'। ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' 14 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
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