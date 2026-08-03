ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਛਕਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਹੋਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 11:49 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਬਟਵਾਰਾ 1947" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ "ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨ" ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਸੰਨੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।
ਦਸਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1666 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ।
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਬਟਵਾਰਾ 1947" ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਨੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨੂੰ ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ "ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।"
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