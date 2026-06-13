25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਗਦਰ' ਦਾ ਜਾਦੂ ਬਰਕਰਾਰ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਗਦਰ: ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ' 15 ਜੂਨ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 5:28 PM IST
ਗਦਰ ਦੇ 25 ਸਾਲ...
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਗਦਰ ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ' ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ 'ਲਗਾਨ' ਨਾਲ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲਟਾਈਮ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਬਣ ਗਈ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ...ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਥੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਤਕਰਸ਼ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ...ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੀ ਤੋ ਬਾਤ ਲਗਤੀ ਹੈ।" ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਰੁਮਾਂਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ), ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤਨੀ ਸਕੀਨਾ (ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ) ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਗਦਰ: ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ" ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ "ਗਦਰ" ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। "ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਉੱਦਮ ਮੰਨਿਆ"। ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ। ਕੁਝ "ਸ਼ਹਿਰੀ" ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ, ਜਿਸਨੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ "ਗਟਰ" ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। "ਗਦਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਗਟਰ' ਕਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। "ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਯਾਦ ਨਾ ਕਹੀ ਲਿਖੀ ਥੀ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਣਗੇ ਕੋਈ ਭੀ ਤੋ ਮੁਝੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਥਾ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2001 ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ "ਗਟਰ ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ" ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਸਾਰੰਗੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਗਭਗ ਡਰ ਗਏ ਸਨ।
“ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ...ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਦਰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਫਿਲਮ ਹੈ' ... ਜਦੋਂ ਮੈਂ 'ਗਦਰ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ...ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।” ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲਾਈਨ: "ਹਮਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਥਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ।" ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਆਲਟਾਈਮ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 2023 ਦਾ ਸੀਕਵਲ 'ਗਦਰ 2' ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਾ ਰਿਹਾ।
"ਮੈਂ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ...ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਦਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 'ਕਿਵੇਂ?' ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।' ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ।" ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੋਟੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗੀ।" ਸਿੰਘ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ "ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਵਾਂ" ਅਤੇ "ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ" ਵਰਗੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗੀਤ ਬਣਾਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
"ਗਦਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।" ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ 'ਦਿਲ ਤੋ ਪਾਗਲ ਹੈ' (1997) ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਨ। 'ਦਿਲ ਤੋ ਪਾਗਲ ਹੈ' ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ, ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਗਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
"ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ "ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਵਾਂ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15-20 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁਏਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੌਪ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ...ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਗਾਏਗਾ?" ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੀ (ਗੀਤਕਾਰ) ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸੀਮਤ ਨੋਟ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 13 ਅੰਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਗੱਡੀ ਲਈ...ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੀ। “ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਧੁਨ ਗਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸੰਗੀਤ, ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਥਿਤੀ... ਤੁਰੰਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਂਡਪੰਪ-ਉਖਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। "ਇਹ ਨਕਲੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?" ਇਹ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪਲ ਸੀ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। "ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਪੰਪ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਲਗਭਗ 18-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਣੀ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ, ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਕਹੋ ਨਾ... ਪਿਆਰ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਗਦਰ' ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਸਕੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ।" ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ... ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਹਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਗਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।"
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣੇ ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨੀ ਦੇ ਸਪਾਟ ਬੁਆਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਤਰੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਛੱਤਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ...।' ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।" ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਗਦਰ ਹੈ।" ਜਿਵੇਂ ਧੁਰੰਧਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਲਗਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ "ਆਤਮਘਾਤੀ" ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਬਜਟ, ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਤੀਬਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੂਜੀ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਗਦਰ' ਸਿੰਗਲ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। 'ਗਦਰ' ਲਗਾਤਾਰ 25 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। "ਲਗਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਂ, ਗਦਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।" ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
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