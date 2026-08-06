'ਗਦਰ' ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ

'ਗਦਰ' ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਗਦਰ' ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹੈ।
By Seema Sinha
Published : August 6, 2026 at 5:27 PM IST
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਘਾਇਲ' (1990), 1993 ਦੀ ਕੋਰਟਰੂਮ ਡਰਾਮਾ 'ਦਾਮਿਨੀ' ਅਤੇ 1996 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ 'ਘਾਤਕ' (1996) ਵਰਗੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਸੰਨੀ-ਸੰਤੋਸ਼ੀ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਐਕਸ਼ਨ-ਹੀਰੋ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2001 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੱਟ ਅਤੇ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਫਿਲਮ 'ਗਦਰ: ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ' ਅਤੇ ਇਸਦੇ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀਕਵਲ 'ਗਦਰ 2' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਬਾਰਡਰ' (1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਫਿਲਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਭਿੰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
'ਬਟਵਾਰਾ 1947' 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ?
ਜੇਕਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਗਦਰ' ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਬਟਵਾਰਾ 1947 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਗਦਰ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਦਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਟਵਾਰਾ 1947 ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
"ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸੀ।"
1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਓਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
"ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ।"
ਦਿਓਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ 'ਗਦਰ 2' 2023 ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਐਕਸ਼ਨ-ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ (ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼
"ਅਸੀਂ 2010 ਤੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਆਮਿਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ।" ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਆਮਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ ਖੁਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ...ਕੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ; ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ।" ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ?
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮਾ 'ਦਿ ਲੈਜੇਂਡ ਆਫ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ।
ਦਿਓਲ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਨਕਲਾਬੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ "23 ਮਾਰਚ 1931: ਸ਼ਹੀਦ", ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਡੂ ਧਨੋਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਊ ਹਾਂ।" ਦਿਓਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ "ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਕਸ਼ਨ-ਹੀਰੋ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜਾਹਤ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2010 ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।" ਦਿਓਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਨੇਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ
ਦਿਓਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰਡਰ (1997) ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ 2 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਵਰਦੀ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ।' ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਦਲੇਰ ਬਣਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਦਿਓਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਟਵਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।
"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ।" ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓਲ?
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਓਲ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
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