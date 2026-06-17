ETV Bharat / entertainment

"ਬਟਵਾਰਾ 1947" ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਬਟਵਾਰਾ 1947" ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਹਨ।

ਬਟਵਾਰਾ 1947
ਬਟਵਾਰਾ 1947 (Pic Credit: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਬਟਵਾਰਾ 1947" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਖਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਇਸ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, "ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ। 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ...ਬਟਵਾਰਾ 1947 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ।"

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ "ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼" ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੋਟਿਫ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। "ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। 14 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ #Batwara1947 ਦੇਖੋ।"

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ "ਬਟਵਾਰਾ 1947" ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ "ਘਾਇਲ" (1990), "ਦਾਮਿਨੀ" (1993) ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਲ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। "ਬਟਵਾਰਾ 1947" ਦੀ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

BATWARA 1947
BATWARA 1947 POSTER
ਬਟਵਾਰਾ 1947
SUNNY DEOL PREITY ZINTA FIRST LOOK
PREITY ZINTA IN BATWARA 1947

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.