'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ
Batwara 1947 Teaser: ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 3:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੀ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਟੀਜ਼ਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੌਇਸਓਵਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਟੀਜ਼ਰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੌਇਸਓਵਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼?
ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਹਮੀਦਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਜਾਵੇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਹਬੀਬ ਅਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬੋਲ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ। 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਇਸ ਸਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
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