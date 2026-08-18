ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 3:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਸਨੇ "ਗਦਰ 2" ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਡਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
2023 ਵਿੱਚ "ਗਦਰ 2" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਸਦੇ ਸਟਾਰਡਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਦਿਓਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 2016 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ "ਘਾਇਲ ਰਿਟਰਨਜ਼" ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 55.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਜੁਹੂ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਓਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
"ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।" ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇੱਕ ਵੰਡ ਡਰਾਮਾ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕਾ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਓਲ ਕੋਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ। 'ਰਾਮਾਇਣ: ਭਾਗ 1' ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਕੋਲ 'ਜਾਟ 2' ਅਤੇ 'ਗਦਰ 3' ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕਵਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਐਕਸਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਐਂਟਨੀ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ 2026 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਕਡ ਲਾਈਨਅੱਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। "ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।"
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