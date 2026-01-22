ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : January 22, 2026 at 11:07 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਪਣੀ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 'ਬਾਰਡਰ 2' 1997 ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਹਨ, 2026 ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ
ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ 3.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਮਾਈ 7.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ 124,527 ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ 9,607 ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 1.49 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 1.06 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 69.67 ਲੱਖ ਅਤੇ 50.07 ਲੱਖ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਜਾਟ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.4 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 9.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ "ਗਦਰ 2" ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 2.2 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
#Border2 fire 🔥 #Sunnydeol #VarunDhawan pic.twitter.com/72Jmd6wBpB— ONLY DEOL (@bollywood70479) January 21, 2026
ਘੱਟ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ 28 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਗਦਰ 2" ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਬਾਰੇ
'ਬਾਰਡਰ 2' 1971 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ 1997 ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
#Border2 Finally!! BOOK MY SHOW INTERESTED 250K💥💥#Sunnydeol #VarunDhawan pic.twitter.com/Ul3z0TNhIw— ONLY DEOL (@bollywood70479) January 20, 2026
ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਜੇਪੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੀਮਾ, ਗੁਨੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
