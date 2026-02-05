13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2'
'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਫਿਲਮ ਨੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਾਰਡਰ 2' ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਬਾਰਡਰ 2' 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਕਮਾਈ
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕਮਾਈ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਫਿਲਮ ਨੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ 4.88 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੇ 6.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। 11ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੇ 24.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 319.98 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 400 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ (ਭਾਰਤ)
- ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ: 32.10 ਕਰੋੜ
- ਦੂਜਾ ਦਿਨ: 40.59 ਕਰੋੜ
- ਤੀਜਾ ਦਿਨ: 57.20 ਕਰੋੜ
- ਚੌਥਾ ਦਿਨ: 63.59 ਕਰੋੜ
- ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ: 23.31 ਕਰੋੜ
- ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ: 15.04 ਕਰੋੜ
- ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ:13.14 ਕਰੋੜ
- ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ:12.53 ਕਰੋੜ
- ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ: 20.17 ਕਰੋੜ
- 10ਵਾਂ ਦਿਨ :24.22 ਕਰੋੜ
- 11ਵਾਂ ਦਿਨ: 6.52 ਕਰੋੜ
- 12ਵਾਂ ਦਿਨ : 6.69 ਕਰੋੜ
- 13ਵਾਂ ਦਿਨ: 4.88 ਕਰੋੜ
ਕੁੱਲ 375.12 ਕਰੋੜ
'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 375.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 30ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ 411.76 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
