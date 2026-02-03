ETV Bharat / entertainment

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਜਾਣੋ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ

'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨ 11

'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਸਦੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 74.44% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੁਣ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 380.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 335.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ (397 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿੱਕ (390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਬਾਰੇ

'ਬਾਰਡਰ 2' 1971 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੇ 1997 ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਜੇਪੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੀਮਾ ਵੀ ਹਨ।

