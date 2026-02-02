ETV Bharat / entertainment

10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਾਈ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2'

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

Border 2 Box Office Collection
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 1:12 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਯੁੱਧ-ਅਧਾਰਤ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ-ਸਟਾਰਰ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 301.89 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 7.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਹ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 6.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ 36.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਈ (ਭਾਰਤ)

  • ਦਿਨ 1: 32.10 ਕਰੋੜ
  • ਦਿਨ 2: 40.59 ਕਰੋੜ
  • ਦਿਨ 3: 57.20 ਕਰੋੜ
  • ਦਿਨ 4: 63.59 ਕਰੋੜ
  • ਦਿਨ 5: 23.31 ਕਰੋੜ
  • ਦਿਨ 6: 15.04 ਕਰੋੜ
  • ਦਿਨ 7: 13.14 ਕਰੋੜ
  • ਦਿਨ 8: 12.53 ਕਰੋੜ
  • ਦਿਨ 9: 20.17 ਕਰੋੜ
  • ਦਿਨ 10: 24.22 ਕਰੋੜ
  • ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 301.89 ਕਰੋੜ

ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਹੁਣ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 374 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

