ETV Bharat / entertainment

4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 193 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ

'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

Border 2 Box Office Collection
Border 2 Box Office Collection (Pic Credit: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 27, 2026 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੰਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਦਰ' ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 32.10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 40.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਭੀੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨੇ 57.20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 60.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 193 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 54.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ 'ਛਾਵਾ' ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ 'ਗਦਰ 2' ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 48.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 51.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਬਾਹੂਬਲੀ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 46.50 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਤੋੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ

'ਬਾਰਡਰ 2' ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 'ਜਵਾਨ' (71.63 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' (85 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

  • ਬਾਰਡਰ 2: 60.59 ਕਰੋੜ
  • ਸਤ੍ਰੀ 2: 55.9 ਕਰੋੜ
  • ਪਠਾਨ: 51.5 ਕਰੋੜ
  • KGF 2: 50.35 ਕਰੋੜ
  • ਬਾਹੂਬਲੀ 2: 40.25 ਕਰੋੜ
  • ਐਨੀਮਲ: 40.06 ਕਰੋੜ
  • ਕਲਕੀ 2898 AD: 40 ਕਰੋੜ
  • ਗਦਰ 2: 38.7 ਕਰੋੜ
  • ਦੰਗਲ: 25.14 ਕਰੋੜ
  • ਛਾਵਾ: 24 ਕਰੋੜ
  • ਧੁਰੰਧਰ: 23.25 ਕਰੋੜ

"ਬਾਰਡਰ 2" ਬਾਰੇ

"ਬਾਰਡਰ 2" ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ 1997 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ" ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜੰਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ "ਬਾਰਡਰ" ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ "ਬਾਰਡਰ 2" ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SUNNY DEOL BOLLYWOOD FILM BORDER 2
BORDER 2 BOX OFFICE COLLECTION
ਬਾਰਡਰ 2 ਦੀ ਕਮਾਈ
ਬਾਰਡਰ 2 ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
BORDER 2 COLLECTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.