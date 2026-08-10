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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 11:12 AM IST

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Sunny Deol-Karan Deol Visited Partition Museum: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ (VIDEO: ETV Bharat)

ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਕਹਾਣੀ

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲਮ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮੀਦ ਚੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਲਗਾਨ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

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TAGGED:

SUNNY DEOL AND KARAN DEOL
PARTITION MUSEUM IN AMRITSAR
SUNNY DEOL PARTITION MUSEUM
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ
BATWARA 1947

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