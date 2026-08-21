ਕੀ ਗੋਵਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ? ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ
ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 2:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ, ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਏ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਕੋਮਲ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਕਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਕਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਰਾਖੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਪੀਕਰਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਰਾਖੀ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।" ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, "200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜੱਪ ਲਵੇਗੀ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
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