ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਾਕ ਤੱਕ, ਸਟਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 13, 2026 at 11:02 AM IST
ਸ਼ਿਰਡੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਅਕਸਰ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈ।
ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ।"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲਾਂ ਸਾਲ 2025 ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਗੋਵਿੰਦਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀਰੋ ਦੀ ਛਵੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।"
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ?
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਕਮਾਉਣਗੇ।"
ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਅਵਤਾਰ' 'ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਅਵਤਾਰ' ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।" ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: