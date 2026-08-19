ਫਿਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੋਵਿੰਦਾ-ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 2:52 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਆਹੂਜਾ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਨਹੀਂ"...ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਸੀ।" ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ
ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ 'ਰੂਪਾ' ਦੀ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਮਲ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਕਰ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ "ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਡੀ" ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਮਲ ਨੂੰ "ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ" ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਮਲ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰੂਪਾ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਧੀ ਟੀਨਾ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਆਹੂਜਾ। ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 'ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਹਸਬੈਂਡ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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