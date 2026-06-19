ETV Bharat / entertainment

ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਦਿਖਿਆ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ
ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 19, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼: ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਮਿਮੀਕਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 'ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ' ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ"। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਐਪੀਸੋਡ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਘਾਟ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ-ਵਾਲਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਚਾਹ ਛਾਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ 'ਭਾਰਤ', 'ਜਵਾਨ', 'ਗੱਬਰ ਇਜ਼ ਬੈਕ', 'ਬਾਗੀ', 'ਗਜਨੀ' ਅਤੇ 'ਦ ਲੈਜੇਂਡ ਆਫ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ
SUNIL GROVER NEW VIDEO
SUNIL GROVER SLEEPS ON ROAD
SUNIL GROVER SLEEPS ON RIVERBANK
SUNIL GROVER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.