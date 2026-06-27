ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਦੋਹਤੀ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਹਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਥੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 4:59 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਨੀ ਨੇ ਆਥੀਆ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਧੀ ਇਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਵਾਰਾ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦੋਹਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
"ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਦੋਹਤੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਵੇਰ ਉਹ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 'ਮੋਦੀ ਜੀ।' ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ।"
ਸੁਨੀਲ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋਹਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੀਆ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: