ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਮਾਂ' ਬਣੀ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ? ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਮਾਂ' ਬਣੀ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ? ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 11:17 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਜਾਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ", "ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਿਆਰ" ਅਤੇ "ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ" ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਰੁਮਾਂਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਨੰਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੋਦ ਲਏ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹਨ।"
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ।"
"ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੌਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਨੰਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ।
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