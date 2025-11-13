ETV Bharat / entertainment

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਇਆ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Sunanda Sharma
Sunanda Sharma (Photo: Song Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ 'ਦਿਲਬਰ' ਹੈ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਦਿਲਬਰ' 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਲੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 889 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਸੁਨੰਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਲ" ਕਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਫੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਜਨਮੀ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਵਰ ਗੀਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ "ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ" ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ 2017 ਦੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ "ਜਾਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ" ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਜਿਸਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 334 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਦਿਲਬਰ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

