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ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਿੱਸਾ-ਏ-ਜੁਗਨੂੰ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਚੀਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਿੱਸਾ-ਏ-ਜੁਗਨੂੰ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਿੱਸਾ-ਏ-ਜੁਗਨੂੰ' (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 10:25 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਜ਼ੀ ਰਫ਼ੀਕ ਅਲੀ, ਜੋ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਕਿੱਸਾ-ਏ-ਜੁਗਨੂੰ' ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਾਯਾਬ ਕਲਾਤਮਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਜ਼ੋਰੀਆ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਹਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।

'ਜਤਿੰਦਰ ਐਸ ਗਿਲਜੀਆਂ' ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵਿੱਕੀ, ਅਮਰ ਸਹਿੰਬੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਅਰੋੜਾ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਜੋਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਜ਼ੀ ਰਫ਼ੀਕ ਅਲੀ
ਕਾਜ਼ੀ ਰਫ਼ੀਕ ਅਲੀ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗੀਤਮਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਜ਼ੀ ਰਫ਼ੀਕ ਅਲੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

"ਬੰਬੂਕਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੂਠੇ ਸੈੱਟਸ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਸਿਨੇਮਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈੱਟਸ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੇਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।"

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਬਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ) ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਮੌੜ: ਲਹਿੰਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਇਕ' ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬੰਗਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ', 'ਜੁਦਾ', 'ਝੱਲੇ', 'ਦੂਰਬੀਨ', 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਟਰੱਕ ਨੀ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
QISSA E JUGNU

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