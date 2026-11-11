ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ, ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਝ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 10:28 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 'ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ' (ਵਿਹਾਰਕ) ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ-ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕੱਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ-ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 'ਸਟਾਰ' (ਤਾਰਾ) ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਗਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੈਨ ਹਾਂ।" ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, "ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇ", ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਓ" ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਸਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਗਾਇਕਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘਬਰਾਅ ਗਈ। ਸੁਨੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚੀਕ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
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