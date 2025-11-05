ETV Bharat / entertainment

ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੋਲੀ-ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੋਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

Published : November 5, 2025 at 4:21 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਅਤੇ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਵਖਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ' ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਟਰੱਕ ਨੀਂ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ-ਗਾਇਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਿੰਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਦੂਜੀ ਵਾਰ', 'ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ', 'ਉੱਡ ਦੀ ਫਿਰਾਂ', 'ਪਟਾਕੇ', 'ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ', 'ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ', 'ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ', 'ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

