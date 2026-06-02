ETV Bharat / entertainment

ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ, ਹਿੰਦੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਮਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮਾਣ

‘ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਚਰਚੇ’ ਸਣੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਣੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਗਾਇਆ।

Famous singer Suman Kalyanpur passed away
ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 2, 2026 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਗਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਾਇਕਾ ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਖ਼ਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।


'ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਰਹੀ ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ, ਜਿਸ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕਾ ਨੇ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤਾ।

Suman Kalyanpur
ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ (Special Arrangement)

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ 1937 ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਵਿਚ ਬਚਪਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ। 'ਸਰ ਜੇ.ਜੇ.'ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।

Suman Kalyanpur
ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ (Special Arrangement)
ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਤਲਤ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ HMV ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ 1954 ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਗੀਤ "ਏਕ ਦਿਲ, ਦੋ ਹੈਂ ਤਲਾਬਗਰ" ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ

ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਵ: ਲਤਾ ਜੀ ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨਾਲ "ਆਜਕਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਚਰਚਾ" ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

Famous singer Suman Kalyanpur passed away
ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ (Special Arrangement)
ਸਦਾਬਹਾਰ ਗੀਤ

ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਤੁਮਨੇ ਪੁਕਾਰਾ ਔਰ ਹਮ ਚਲੇ ਆਏ, "ਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਮਹੀ ਸੇ, ਅਤੇ "ਪਰਬਤ ਕੇ ਪੇਡਰੋਂ ਪਰ" ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ

ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭੁੱਲ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵ: ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਰ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਯਾਬ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਮਰ
"ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ, ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਨੇ ਕਈ ਕਲਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ-ਸੰਗੀਤ ਧੁਨਾਂ, ਜੀਵੰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜਣਾ ( ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ), 'ਉੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸਸਾ ਹਾਹਹਾ ਬੋਲਨਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਡੌਲਨਾ', ਸਵ: ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਚਨ' ( ਪਰਦੇਸੀ ਢੋਲਾ) 'ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ'( ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ), ਸਵ: ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨਾਲ 'ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਚੰਨ ਜੀ' (ਬੰਤੋ) , 'ਧੁੱਪਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ , ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ' ਅਤੇ 'ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਏ ਇਕ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ' (ਮਾਮਾ ਜੀ), 'ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇਓ' ( ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ) , 'ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਜਾਦਿਆ ਰਾਹੀਆ' (ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ) , 'ਤਾਰਾਂ ਨੀ ਤਾਰਾਂ' (ਸਤ ਸਾਲੀਆਂ) ਆਦਿ ਨੇ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

TAGGED:

SUMAN KALYANPUR
BOLLYWOOD POLLYWOOD
ਗਾਇਕਾ ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣ
ਗਾਇਕਾ ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
SINGER SUMAN KALYANPUR PASSED AWAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.