ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀਤੀ ਰਿਵੀਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀਤੀ ਰਿਵੀਲ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 26, 2026 at 6:41 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੀ ਟਾਊਨ' ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਇਲੈਵਨ ਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸੰਘੇੜਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼' ਅਤੇ 'ਮਿਡਨਾਈਟ ਸਾਈਕੋ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ -ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੀਤ -ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਬੈਕ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਅਧੀਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 'ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ' ਅਤੇ 'ਲੇਡੀਬੱਗ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਮੁੰਡਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦਾ', 'ਲਾਈਏ ਜੇ ਯਾਰੀਆਂ', 'ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਮੀਨ ਜੱਟ ਦੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ 'ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਸੇਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।