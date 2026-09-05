ਨਵੇਂ ਫਿਲਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੇਂ ਫਿਲਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 12:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਬੀ ਟਾਊਨ', ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਅਪਣੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ '11 ਇਲੈਵਨ ਮੋਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਰਿਤੂ ਮਠਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਮਨ ਚੀਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ, ਅਸ਼ੋਕ ਤਾਂਗੜੀ, ਗੋਲਡੀ ਸੋਮਲ, ਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਨ ਤਲੀ ਉਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਧਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
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