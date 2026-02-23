ETV Bharat / entertainment

ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ
ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ
Published : February 23, 2026 at 2:24 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਜੈਨ ਜੈਡ', ਜੋ ਜਲਦ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਏਐੱਮ ਮੋਸ਼ਨਜ ਪਿਕਚਰਸ' ਅਤੇ 'ਅਲਫਾਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਬੈਨਰਸ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ
ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ

ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਅਪਣੱਤਵ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜੁੜਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਚੁਟਕੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ, ਸੁਨੀਲ ਨੇਪਾਲੀ ਜੱਟ, ਸੀਰਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਡੋਵੈਕੇਟ ਮੋਹਿਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਤੀ, ਚਾਹਤ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਆਰਵ, ਤੁਸ਼ਾਰ, ਸੌਰਵ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ
ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ

ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਸੀਰੀਅਲ 'ਵੰਗਾਂ' ਨਾਲ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਭਰਵੀਂ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟ' ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਖਿਡਾਰੀ', 'ਗੁੜੀਆ', 'ਜਵਾਈ ਭਾਈ', 'ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਫੌਜੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੀਜੀ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਆਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

