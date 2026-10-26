ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ, ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 10:45 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦਲੇਰ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਪ-ਸਿੰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: