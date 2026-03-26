'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀਆਂ ਗਲਤ AI ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀਆਂ ਗਲਤ AI ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 12:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਲਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੇਰੋਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਧੁਰੰਦਰ ਦ ਰਿਵੈਂਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ/ਜਸਕੀਰਤ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੋਟੋ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਰ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਧੁਰੰਧਰ 2 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਆਰ. ਮਾਧਵਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰਜਨ ਅਭਿਨੀਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
