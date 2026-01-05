ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਅਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸੈਨਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਵਿਆਹ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਉਦੈਪੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੀਬਿਨ ਅਤੇ ਨੂਪੁਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 5, 2026 at 7:06 PM IST
ਉਦੈਪੁਰ: ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦੈਪੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂਪੁਰ ਸੈਨਨ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੀਬਿਨ ਅਤੇ ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂਪੁਰ ਸੈਨਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਸਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ 'ਫਿਲਹਾਲ' ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਟਾਰਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 'ਫਿਲਹਾਲ 2' ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸ਼ੋਅ 'ਪੌਪ ਕੌਨ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੇਲਗੂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ "ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ" ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਟੀਬਿਨ ਨੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਐਲਬਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਦੈਪੁਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
