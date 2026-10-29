ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੂਰੀ

ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 11:02 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ' ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਕਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਾਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ', ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ੍ਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪ੍ਰੋਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਭਰੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੇਡਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।"
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਕਈ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜ਼ੀਹ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੱਟ ਕੇ ਵਖਰੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ।"
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਫਿਲਮ 'ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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