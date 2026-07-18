ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, 'ਵਾਰਾਣਸੀ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਾਣਸੀ' ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 2:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਵਾਰਾਣਸੀ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੁੱਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੋਰ ਸਾਹਸ ਲਈ...ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ... ਅਤੇ ਹਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ।"
ਨਵੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕ ਬੋਲਡ, ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੌਪ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨੇ ਐਨੇਸੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੱਡੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਜੋਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਵਾਰਾਣਸੀ' 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
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