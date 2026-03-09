ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ

ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ "ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 11:33 AM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਵਿਆਪਕ ਜਿੱਤ" ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਚੈਂਪੀਅਨ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ।
"ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ...ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ...ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।" ਉਸਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ।
What a comprehensive victory!! Well done to our men in blue!!! You guys are champions and watching you on the field has made us all very proud.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 8, 2026
Take a bow. Jai Hind! pic.twitter.com/X3Tsym3e01
ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ GIF ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ "ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ...ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਘਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ।" ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 255 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 321 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: