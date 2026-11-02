Speed Records Journey: ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ
ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ 'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 3:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਦਾ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ 'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ' (Speed Records) ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਖ ਦੁਆਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ (Speed Records) ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ (mainstream) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ (2000–2004)
ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2000-2004 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਖ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਰੂਬੀ) ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਲੇਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿਤਾਰੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਮੈਨੇਜਰ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਲੇਬਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਲੇਜਰ', ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ' ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ (2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ)
ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਹਤ ਤੇ ਕਾਕਾ ਮਾਹੋਨਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਯੂਕੇ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ
ਲੇਬਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਵੰਡ (distribution) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ (subscribers) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ (10 ਲੱਖ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।
ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟਾਰਜ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚਾ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ/ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਉੱਦਮੀ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੇਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋਈ ਚੌਪਾਲ (OTT) ਅਤੇ ਪਿਟਾਰਾ ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਖ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਵਜੂਦ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਵਾਦ, ਸ਼ਾਰਟ-ਫਾਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਸਓਵਰ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ (Production), ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ (Associate Production) ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਮੁੱਖ ਫਿਲਮਾਂ (ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ)
- ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ (2012): ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
- ਸਿਰਫਿਰੇ (2012): ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ, ਮੋਨਿਕਾ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਟਾਰਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ।
- ਬੈਸਟ ਆਫ਼ ਲੱਕ (2013): ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਵਾਪਸੀ (2016): ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਸੀ।
- ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (2019): ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀ ਇਸ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।
- ਹਾਈ ਐਂਡ ਯਾਰੀਆਂ (2019): ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਨਿੰਜਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮਾਂ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੇਬਲ)
ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ (Speed Records Movies) ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ
- ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ
- ਕਿਸਮਤ
- ਸਰਦਾਰ ਜੀ
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