ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਛਾਇਆ ਗਾਇਕ ਜੱਗੀ ਦਾ ਗੀਤ 'IYKYK', ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਥ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਗੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 11:17 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ (ਜੱਗੀ) ਦੇ ਗੀਤ ‘IYKYK’ ਦੇ ਫੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉੱਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਊਥ ਸਟਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਖੁਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ‘ਅਰਜੁਨ ਰੈੱਡੀ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਗੀਤਾ ਗੋਵਿੰਦਮ’’ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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